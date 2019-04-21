G.Saray yenilmezlik serisinde Avrupa'nın zirvesinde

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Fatih Terim yönetiminde kritik bir galibiyet alan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini devam ettirdi. Galatasaray - Kayserispor maçının ardından ortaya çıkan detaylar dikkat çekti.

34 MAÇ 29 GALİBİYET 5 BERABERLİK

Süper Lig'de iç sahada 713 gündür maç kaybetmeyen Galatasaray, bu süreçteki 34 maçta 29 galibiyet, ve 5 beraberlik aldı. Sarı kırmızılılar iç sahadaki son 34 müsabakada 93 gol atarken sadece 21 gol yedi. Galatasaray ligde oynadığı son 15 maçta kaybetmedi.

En son 2007-2008 sezonunun son 10, 2008-2009 sezonun ilk 5 maçında olmak üzere toplam 15 maçta üst üste hiç yenilmemişti. Tek bir sezondaki bundan önce en uzun yenilmezlik serisi 16 maçlık 2005-2006 sezonuydu.

LİVERPOOL 38 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Premier Lig ekibi Liverpool'un da göz dolduran bir iç saha performansı var. İngiliz takımı, Anfield'da oynadığı son 38 maçta rakiplerine boyun eğmedi. Liverpool bu karşılaşmaların 28'ini kazanırken 10'undan da beraberlikle ayrıldı.