Galatasaray yönetimi: Bizden korkuyorlar

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Ç.Rizespor-Galatasaray maçı, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Hakem Serkan Çınar'ın vermiş olduğu kararları eleştiren F.Bahçe ve Beşiktaşlı futbolseverler, olayı şike söylentilerine kadar götürmüştü.

Bu sezon hakem kararlarından en çok kendilerinin çektiklerini söyleyen Galatasaraylı yöneticiler, haksızlığa uğradıkları konularda yalnız bırakıldıklarını hatırlatıyor.

DERBİDE YAŞADIKLARIMIZ BELLİ

“Çok uzağa gitmeye gerek yok. Fenerbahçe maçında yaşadıklarımız belli” diyen sarı-kırmızılılar, rakip takımların yöneticilerinden üst üste gelen açıklamaları “Galatasaray korkusu”na bağlıyor.

BU SENE DE ŞAMPİYON OLURSAK MAKAS ÇOK AÇILACAK

“Bu sene de şampiyon olursak makas çok açılacak” ifadelerini kullanan yöneticiler “Ekonomik olarak rakiplerimizden çok daha iyi durumdayız. Bizi bu sezondan sonra kimse tutamaz ve beş sene üst üste şampiyonluk gelir. Endişeleri ve korkuları bu” diyor.