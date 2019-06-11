Galatasaray yönetimi Gökhan Töre ve Salih Uçan'ı istiyor

Şampiyon Galatasaray, önümüzdeki sezon kadro derinliği oluşturmak için çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı yönetim, sık sık güneme gelen yabancı kuralı tartışmalarından dolayı geleceğe yatırım yapmak amaçlı yerli futbolculara yöneldi.
GÖKHAN VE SALİH TERİM'E SORULDU
Mustafa Cengiz yönetimi, mutlu sonla sonuçlanan Şener Özbayraklı transferinden sonra gözünü yine takımlarımda forma şansı bulamayan Türk futbolculara dikti. Sarı-kırmzılıların transfer listesinin başında Gökhan Töre ve Salih Uçan'ın isimleri yer alıyor.
TEKNİK EKİPTEN ONAY BEKLENİYOR
Bu futbolcular için girişimlere başlamak isteyen yönetim, teknik direktör Fatih Terim'den onay bekliyor.
Terim'in A Milli Takım'da yakından tanıdığı Gökhan ve Salih'in bonservisinin ellerinde olması da yönetimi cezbeden önemli etkenlerden birisi...
Salih Uçan, Serie A ekiplerinden Empoli'nin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. 5 yıldır Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre'nin de bu sezon sonunda sözleşmesi sona erdi.