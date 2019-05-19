Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Galatasaray yönetimi, muhaliflere sahada cevap verdi Şampiyon Galatasaray, sezon boyunca çok zorlu süreçlerden geçti. Bunlardan biri de Liselilerin yönetimi devirme çabasıydı.

2 Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybedilen mücadelenin ardından "Attığımız golden sonra kulübeye saldırdılar. Yumruk attıp kaçtılar, Delikanlı adam kaçmaz" dedi.

3 Başakşehir'in şampiyonluk paylaşımı tiye alındı Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir bu sabah "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık..." tweeti atmıştı. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı tiye aldı.

4 Fatih Terim geldikten sonra Şenol Güneş şampiyon olamadı Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birçok hocasına üstünlük sağlayan Şenol Güneş, Fatih Terim'in gelişinin ardından düşüşe geçti. Güneş, siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.

5 Galatasaray'ın kasasına giren para Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, büyük bir gelirin de sahibi oldu. Şampiyon Cimbom'un kasasına 450 milyon TL girdi.

6 Galatasaray'da sezonun yıldızı Feghouli Başakşehir'i yenen Galatasaray, Süper Lig'de 22 kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin zafer yürüyüşünde başrol oynayan isim ise Feghouli oldu.

7 Ersun Yanal'ın öngörüsü tutmadı Galatasaray şampiyon olunca Ersun Yanal'ın "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözleri akıllara geldi.

8 Fenerbahçe bu sezon da 4. yıldızı takamadı Galatasaraylı taraftarlar, 5 yıldır mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'nin yıllar evvel sosyal medya hesabından paylaştığı "4. yıldız yükleniyor" şeklindeki paylaşımını yeniden gündeme getirdi.

9 Fatih Terim 19'uncu kupasını kazandı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 8. Kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Deneyimli hoca, kariyerinin ise 19'uncu kupasını kaldırdı.