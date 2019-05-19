Galatasaray yönetimi, muhaliflere sahada cevap verdi

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yönetim ibra şoku yaşadı.
ZORLU SEZONDA ÇİFTE KUPA KAZANDI
Mart ayında yapılan olağan genel kurulda, Lisesiler tarafında ibra edilmeyen sarı-kırmızılı yönetim, mahkemeye gitti.
Başkan Mustafa Cengiz'i seçim kararı almaya zorlayan muhalifler, mahkeme kararıyla hedeflerine ulamazken, Galatasaray yönetimi yoluna devam etti.
Zorlu süreci iyi idare eden Cengiz yönetimi, Fatih Terim önderliğinde önce Türkiye Kupası'nı ardından Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.
Ocak 2018'de göreve gelen Mustafa Cengiz yönetimi, geçen yıl kazanılan şampiyonluğun ardından bu sezonu çifte kupayla kapattı.