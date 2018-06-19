Galatasaray yönetiminden Gomis'e rest

Galatasaray'ın gol kralı forveti Gomis’e Çin'den yıllık 7 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi.

GOMİS GİTMEK İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, Gomis'in ücretini artırmak isteyen menajer Mendy’ye rest çekti.

Başkan Mustafa Cengiz, “Bu konuda kararı verip 10 güne kadar her şeyi netleştirin” diyerek, golcüsüne de mesaj verdi.

Gomis'in yüksek teklif nedeniyle Çin’e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

6.4 MİLYON EURO KAZANDI

Garanti ücreti 3 milyon 350 bin euro olan Bafetimbi Gomis, transferi sürecinde geçen sezon Galatasaray'dan 2.5 milyon euro imza parası almıştı.

Başarı bonusu olarak Gomis'e 200 bin dolar şampiyonluk primi ödendi ve puan başı 5 bin Euro olmak üzere toplam 375 bin euro da ek ücret verildi.

29 golle Süper Lig'de kral olan Gomis, geride bıraktığımız sezon toplamda 6.4 milyon euro (35 milyon TL) kazandı.