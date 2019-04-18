Galatasaray Yunan orta saha Samaris'i istiyor

Galatasaray'da önümüzdeki sezon orta sahada hangi isimler yer alacak şimdiden merak konusu oldu.

STOKE CİTY 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar bu yıl kiralık olarak oynattığı Badou Ndiaye'yi 1 sene daha kiralamak için Stoke City'nin kapısını çaldı. Ancak İngiliz ekibi futbolcuyu kiralamak değil satmak istiyor. İstenilen bonservis bedeli ise 10 milyon euro...

Galatasaray yönetimi, perfromansından memnun kaldığı Ndiaye'yi takımda görmek istese de, futbolcu için istenilen bonservis ücretini ödeyecek kadar bütçesi bulunmuyor.

DİĞER SEÇENEK YUNAN SAMARİS

Bu durumu göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı takım rotasını Benfica'da top koşturan Andreas Samaris'e çevirdi.

Poretkiz ekibinde forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahada görev alıyor. Galatasaray, sezon sonu Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan futbolcuya 2023 yılına kadar sözleşme teklifinde bulundu.

1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Gelen teklife olumlu dönüş yapan Yunan futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 1.5 milyon euro istedi. Bonservis ücreti ödemeyecek Galatasaray ise oyuncunun bu isteğini kabul etmeyi planlıyor.