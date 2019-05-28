Galatasaray'a 11 milyon TL'lik gelir

Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Devler Ligi'ne direkt katılma hakkını da elde etmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden ciddi bir gelir elde edecek olan sarı-kırmızılılar, Atalanta ve Leipzig'in katılımından da toplamda 1.6 milyon euro kazanacak.

KASAYA GİRECEK PARA 11 MİLYON TL

İtalya Ligi'nde Atalanta'nın Milan'ı geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kalması, Galatasaray'a yaradı.

Kulüpler, son 10 yıllık performans verilerine göre UEFA'dan pay alıyor. Milan yerine Atalanta Devler Ligi'ne katıldı ve sarı-kırmızılıların sıralamadaki yeri yükseldi. Böylece Galatasaray, 1.1 milyon euroluk kazanç sağladı.

BRUMA'DAN 500 BİN EURO

Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla da 500 bin euroyu kasasına koyacak. Portekizli Bruma'yı Leipzig'e satarken sözleşmesine bonus maddesi ekleyen sarı-kırmızılılar, 500 bi euronun daha sahibi olacak.

Bruma'nın sözleşmesindeki ilgili madde şöyle:

"-RB Leipzig kulübü, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro öder."

Galatasaray, toplamda 1.6 milyon euro (yaklaşık 11 milyon TL) gelir elde etti.