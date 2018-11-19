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Galatasaray'a 2.04'lük golcü geliyor

Devre arasında bir golcü almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi elinde olan Lacina Traore'yi transfer etmek istiyor.

Galatasaray'a 2.04'lük golcü geliyor
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Gomis'in ayrılığının ardından kadrosuna forvet takviyesi yapamayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında bu sorunu çözmek için sıkı bir çalışma içinde.

SERBEST OYUNCU KONUMUNDA

Son olarak Monaco forması giyen ve Fransız kulübünden ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Fil Dişili golcü, sarı-kırmızılı ekibin yolunda.

Fatih Terim'in de olumlu rapor verdiği Traore ekonomik olarak da Galatasaray'a uygun. Finansal Fair Play kuralları gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılıların Traore için bonservis ödemeyecek olması en büyük avantaj olarak görülüyor.

2.04 boyundaki golcü Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya Ligleri'nde forma giydi ve 231 maçta rakip fileleri tam 75 kez havalandırdı.

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