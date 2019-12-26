Galatasaray'a 3 sakattan iyi haber geldi

1 Sivasspor'dan Mustafa Cengiz'e: Firavun varsa Musa da var Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalara sert bir dille cevap verdi.

2 Elneny'nin babası: Oğlum Milan'a imza atabilir Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny'nin babası yaptığı açıklamada oğlunun İtalyan ekiplerinden Milan'la görüştüğünü söyledi.

3 Diagne: Brugge teknik direktörünün yakasına yapıştım Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ile kavga ettiği için kadro dışı bırakılan Diagne, soyunma odasında neler yaşandığını anlattı.

4 Ljajic, Lens ve Boyd'u isteyen takımlar Beşiktaş'ta bu sezon beklentileri karşılayamayan Ljajic'i CSKA Moskova istiyor. Yine vasatı aşamayan isimlerden Boyd'a Denizlispor, Lens'e ise AZ Alkmaar talip oldu.

5 NEC Nijmegen: F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ettik Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin yarısını alamayan NEC Nijmegen, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti. Kulüp yetkilileri, "Bizim için gerçek anlamda eşi benzeri görülmemiş bir olay" dedi.

6 Oğuzhan maaşında indirime gitmek istiyor Üst üste kazanılan 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak sonrasında düşüşe geçen Oğuzhan Özyakup, takımda kalmak istiyor.

7 Bülent Uygun kovuldu Kayserispor, alınan başarısız sonuçların ardından Bülent Uygun'la yolları ayırma kararı aldı.

8 Galatasaray, eski futbolcularını geri alıyor Mevcut futbolcuların performanslarından memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Onyekuru başta olmak üzere eski futbolcuların geri alınmasını istedi.

9 Milli yıldızlarımızdan aile ziyareti Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen milli yıldızlarımız, Noel tatili nedeniyle liglere ara verilen sürede ailelerini ziyaret etti.