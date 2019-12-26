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Galatasaray'a 3 sakattan iyi haber geldi

Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina takımla birlikte çalışmalara başladı.

| Haber Merkezi
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Galatasaray'a 3 sakattan iyi haber geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesinde Sofiane Feghouli’nin doğum günü kutlandı.

3 MÜJDE BİRDEN

Bugünkü antrenmanda sakatlıklarını atlatan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sarı kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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