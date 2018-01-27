Galatasaray'a 5 milyon TL'lik gelir

Başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere, futbol, basketbol ve birçok branştan sporcunun, yöneticinin ve teknik kadronun katıldığı etkinlik kapsamında Galatasaray ürünlerinin satıldığı dükkanlarda 5 milyon TL'lik satış yapıldı.

BÜYÜK İLGİDEN DOLAYI KAMPANYA UZATILDI

Galatasaray Kulübü, Yellow&Red Weekend kampanyası ile cuma günü geçerli olan organizasyonun süresini uzattı. Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, pazar akşamı itibariyle hedefin 10 milyon TL kazanç elde etmek olduğunu ifade etti.

Galatasaraylı taraftarlar gerek internet üzerinden, gerekse Türkiye çapında tüm dükkanlarda lisanslı ürünler alarak stokların birçoğunu tüketti. Özellikle Metin Oktay forması satışlarında ciddi bir artış sağlanırken, bazı dükkanlarda bu ürünlerin tükendiği ifade edildi.