Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Kasım ayının 6. günü, Galatasaray camiasında unutulmak istenen bir tarih olarak kayıtlara geçti.

6 KASIM'DA 6 GOL

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında İspanya'da Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın 6 Kasım'da Real'den 6 gol yemesi, akıllara Fenerbahçe mağlubiyetini getirdi.

6 Kasım 2002 günü Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe deplasmanında 6 gol yiyen Galatasaray, tam 17 yıl sonra yine bir 6 Kasım günü İspanya'da dağıldı.

Galatasaray bu yenilgiyle aynı zamanda Devler Ligi'ne de veda etmiş oldu.