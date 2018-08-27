Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

1 Bir zamanlar Hasan Ali: Ülkedeki en iyi sol bek benim Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim olan Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor'da oynarken ülkedeki en iyi sol bek olduğunu iddia etmişti.

2 Galatasaray'a Akhisar'dan sol bek Nagatomo'ya iyi bir alternatif arayan Galatasaray, Akhisarspor forması giyen Ömer Bayram'ı transfer etti.

3 Modeste ve Cahill imzaya kaldı Ndiaye'ye ile orta saha sorununu çözen Galatasaray, forvete Modeste, savunmaya ise Cahill'i transfer edecek.

4 Fenerbahçe'de hedef Trapp Volkan Demirel'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin yedek kalecisi Trapp'i transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Beşiktaş'a Sırp 10 numara Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonu için arayışları sürdüren Beşiktaş'ın Torino forması giyen Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

6 Beşiktaş'ın yediği ilk golde neden ofsayt verilmedi Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı ilk gol tartışmalara neden olsa da, yeni kurallara göre pozisyonda ofsayt yok.

7 Gökhan Gönül tartışılan pozisyonu anlattı Antalyapsor maçında sağlık görevlisiyle arasında yaşanan olayı anlatan Gökhan Gönül, "Vurmadım, dokundum" dedi.

8 Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi Vida'yı sakat olduğu için oyundan aldığını söyleyen Şenol Güneş, Halis Özkahya'ya maçı soğuttuğu için tepki gösterdi.

9 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.