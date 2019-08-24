Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber geldi

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
Sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takıma Belhanda'dan kötü haber geldi. İki gündür bel ağrıları bulunan Faslı futbolcunun bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulanan Faslı oyuncu günü dinlenerek geçirdi.
FEGHOULİ DÖNÜYOR
Öte yandan sakatlıktan kurtulan Feghouli'nin ilk 11'de yer alacağı belirtildi. Selçuk İnan ise Belhanda'nın yerine oynayacak.