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Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber geldi

Yarın sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da sakatlıktan kurtulan Feghouli ilk 11'de yer alacak. Bel ağrıları bulunan Belhanda ise forma giyemeyecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber geldi
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Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

Sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takıma Belhanda'dan kötü haber geldi. İki gündür bel ağrıları bulunan Faslı futbolcunun bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulanan Faslı oyuncu günü dinlenerek geçirdi.

FEGHOULİ DÖNÜYOR

Öte yandan sakatlıktan kurtulan Feghouli'nin ilk 11'de yer alacağı belirtildi. Selçuk İnan ise Belhanda'nın yerine oynayacak.

 

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