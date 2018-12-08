Galatasaray'a Brezilyalı golcü

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, önceliğini forvete verdi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

HaberTürk'ün haberine göre, sarı-kırmızılılar Çin'in Guangzhou Evergrande takımıyla ocak ayında sözleşmesi sona erecek olan Alan Carvalho'yla prensip anlaşmasına vardı.

Alan Carvalho'nun en güzel golleri - İZLE

Finansal Fair Play kuralları gereği UEFA'nın kıskacında olan Galatasaray, bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor. Ocakta boşa çıkacak Brezilyalı forvetin en büyük avantajlarından biri de bu. Brezilyalı forvet Çin takımıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 19 gol 8 asistlik performans sergiledi.

2 İSİM DAHA GÜNDEMDE

teknik direktör Fatih Terim, Alan'ın ardından bir forvet daha alınmasını istiyor. Tecrübeli teknik adam diğer golcü için yönetime 2 futbolcunun adını verdi. Bunlardan ilki bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Demba Ba. Çin'de futbol hayatını sürdüren Ba alınamazsa, rota Benfica'nın golcüsü Facunda Ferrreyra'ya çevrilecek.