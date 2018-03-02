Galatasaray'a coşkulu karşılama

Cumartesi akşamı saat 19:00'da Karabükspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, Safranbolu'ya geldi. Şehre gelen sarı kırmızılı ekibi taraftarlar karşıladı.
"İMPARATOR TERİM" SLOGANLARI ATILDI
Kastamonu'dan kara yoluyla şehre gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Safranbolu ilçesinde konaklayacağı otelin önünde bir grup taraftar meşaleler yakarak karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüsten inen teknik direktör Fatih Terim'e 'İmparator Fatih Terim' sloganı atarak sevgi gösterilerinde bulundu.
Galasaray kafilesi otele girerken dışarıda barikat arkasında bekleyen taraftarlar uzun süre takımları lehinde tezahüratta bulunduktan sonra otelin önünden ayrıldı.