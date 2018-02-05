Galatasaray'a Denayer'den kötü haber

Galatasaray, Sivasspor maçında savunmaya geri dönerken arka adalesi atan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Jason Denayer'in son durumunu açıkladı.
İLERİ DERECEDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Galatasaray'ın açıklamasında, "Jason Denayer'in bugün sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan MR tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Bilindiği üzere arka adalesinde sorun yaşayan futbolcular yeşil sahalara dönmek zorluk çekiyor.
Galatasaray kulübünden resmi olarak açıklanmasa da arka adalesinde ileri derece yırtık tespit edilen Denayer'in, 6 ile 8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı gelen bilgiler arasında.