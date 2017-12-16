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Arda Turan Galatasaray'a dönmek istemiyor

Barcelona forması giyen Arda Turan, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan bir ankette 'G.Saray'a dönmemeli' seçeneğini işaretledi.

Arda Turan Galatasaray'a dönmek istemiyor
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Galatasaray ile anılan Barcelona forması giyen Arda Turan, Instagram hesabından kendisi hakkında yapılan bir ankette oy kullandı.

Galatasaray ile anılan Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı hareket gündem konusu oldu.

GERİ DÖNECEĞİ KONUŞULMUŞTU

Barcelona'da kadroya giremeyen ve geçtiğimiz günlerde menajeri Ahmet Bulut'un, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılacağını söylemesinden sonra milli yıldızın Galatasaray'a geri döneceği konuşulmuştu. 

ANKETE HAYIR OYU KULLANDI

Barça forması giyen Arda, Instagram'da bir Galatasaray sayfasının "66 numaralı Arda dönmeli mi?" anketine "Hayır, dönmemeli" oyu kullandı.

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