Galatasaray'a Gomis'ten iyi haber

Sakat olduğu gerekçesiyle, Kayserispor deplasmanı öncesi iki antrenmanda yer almayan Fransız futbolcu bugün takımla birlikte çalışmaya çıktı.
PARASINI ALMADIĞI İÇİN OYNATILMADI İDDİASI
Bilindiği üzere Fransız golcü geçtimiz hafta Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosunda yer almamıştı.
Gomis'in sakat olmadığı ve alacaklarının ödenmemesinden dolayı oynamak istemediği iddia edilmişti. Golcü oyuncu resmi İnstagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapmış ve bu haberleri yalanlamıştı.
SAKATLIKTAN DÖNDÜ OSMANLI MAÇINDA SAHADA
Sakatlığının geçtiği öğrenilen Gomis, bugün Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan idmanda yer aldı ve takımla birlikte çalışmalara başladı.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Fransız yıldızı Osmanlıspor maçında ilk 11'de sahaya süreceği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 17 maça çıkan Bafetimbi Gomis, 14 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.