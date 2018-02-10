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Galatasaray'a Halkbank'a set vermedi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.

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Galatasaray'a Halkbank'a set vermedi

Birinci set karşılıklı sayılarla başlarken, Galatasaray, 10. sayıdan sonra etkili ataklarla öne geçti ve teknik molaya 12-10 önde girdi.

GALATASARAY RAHAT KAZANDI

Neslihan Demir Güler ve Kosheleva'nın sayılarıyla sarı-kırmızılılar seti 25-18 kazandı. İkinci sete de iyi başlayan Galatasaray, Neslihan Demir Güler'in etkili oyunuyla teknik molaya 12-8 önde girdi.

Üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-17 galip bitirdi. Üçüncü sette etkili ataklar yapan Galatasaray, Neslihan Demir Güler, Kosheleva ve Rabadzhieva'nın smaçlarıyla seti 25-12, müsabakayı da 3-0 kazandı.

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