Galatasaray'a İranlı genç forvet

Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip bir yandan da genç oyuncuların peşine düştü.
İRANLI ALLAHYAR SAYYAD G.SARAY'A GELİYOR
Galatasaray yönetimi, son olarak U17 Dünya Kupası'nda İran formasıyla 3 gol atarak yıldızlaşan 16 yaşındaki genç futbolcu Allahyar'ı kadrosuna katmak için mesai harcıyor.
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U17 Dünya Kupası'nda Gana, İspanya ve Meksika filelerini havalandırarak dikkatleri üzerine çeken İranlı genç futbolcunun menajeri de transferi doğruladı.
Genç futbolcunun menajeri Hooman Samimi kişisel Intagram hesabından yaptığı açıklamayla transferin gerçekleşeceğini duyurdu.
(Hooman Samimi'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım)