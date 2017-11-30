1 Galatasaray'a İranlı genç forvet Galatasaray, İran U17 takımının genç yeteneklerinden 16 yaşındaki Allahyar Sayyad'ı transfer etmek için çalışmalara başladı.

2 Derbinin hakemi Fırat Aydınus Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

3 Onur Kıvrak'tan Sivasspor'a bir gönderme daha Onur Kıvrak ile Sivasspor arasındaki gerilim devam ediyor. Kıvrak, yayınladığı kandil mesajıyla Sivas ekibine bir gönderme daha yaptı.

4 Şenol Güneş'ten futbolculara: 9-0'a aldanmayın 9-0'lık Manisaspor galibiyetinin kendilerini aldatmaması gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Derbide şampiyon gibi oynayın" dedi.

5 Aykut Kocaman: Ozan nedenini biliyor Son maçlarda şans tanımadığı Ozan tufan hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Neden oynamadığını kendisi biliyor" dedi.

6 Tudor'dan oyuncularına: Utanmıyor musunuz Tudor, Sivas Belediye ile oynanan maçın ilk yarısında oyuncularını soyunma odasında çok sert bir dille uyardı.

7 Neymar-Cavani krizinde ikinci perde PSG'nin iki yıldızı Neymar ve Cavani arasında ikinci kez penaltı kullanma krizi yaşandı.

8 Tsubasa Messi ve Ronaldo ile geri dönüyor 90'larda çocuk olanların efsanesi Tsubasa, Messi ve Ronaldo'nun da içinde olduğu yeni senaryosuyla geri dönüyor.

9 Beşiktaş ve G.Saraylılar derbi öncesi buluştu Cumartesi günü oynanacak dev derbi öncesi futbolcular ve teknik direktörler bir giyim markasının tanıtım gecesinde bir araya geldi.