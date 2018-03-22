Galatasaray'a İspanyol golcü

Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen isim ortaya çıktı.

SEZON SONU SERBEST KALIYOR

Özellikle Finansal Fair Play kuralları gereği UEFA'nın denetiminde olan sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncu transferinden çok maliyeti uygun isimlere yöneldi. Bu doğrultuda forvet bölgesi için ilk hedef Jamie Mata.

Gomis ve Eren'in yanına bir takviye daha isteyen Fatih Terim, yönetimle görüşerek Valladolidli Jaime Mata'nın transfer edilmesi talebinde bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim de Mata'nın menajeriyle temas kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Mata için yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirlendi.

25 GOL ATTI

La Liga 2'de Valladolid formasıyla 29 maçta attığı 25 golle krallıkta açık ara lider olan Mata'nın Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Güçlü fiziğiyle de dikkat çeken Mata için İspanyol ekibine bonservis bedeli ödenmeyecek olması en büyük avantaj olarak görülüyor.