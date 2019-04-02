Galatasaray'a Muslera ve Belhanda'dan kötü haber

Galatasaray'da sakatların sayısı beşe çıktı...

Milli takımda sakatlanan Mitroglou ve Diagne'nin tedavileri sürerken, bir kötü haber de Muslera ve Belhanda'dan geldi.

NAGATOMO VE DİAGNE DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Belinde ağrı hisseden ve çalışmaya katılmayan Uruguaylı file bekçisinin günü tedaviyle geçirdiği öğrenildi.

Faslı futbolcu Belhanda'nın ise gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.

Ayrıca uzun süredir sakat olan Japon sol bek Nagatomo'nun takımdan ayrı olarak kuvvete ve aerobic adaptasyona yönelik çalışmalara başladığı açıklandı.

Öte yandan Nagatomo ve Diagne'nin derbide oynama ihtimallerinin zayıf olduğu ifade edildi.