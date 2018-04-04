Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray'a sezon ortası transfer döneminde kiralık olarak gelen Yuto Nagatomo, kısa sürede sergilediği futbolla sarı-kırmızılı taraftarın sevgisini kazandı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Japon futbolcunun, takımda kalması için gerekenler yapılacak.

GEREKENLER YAPILACAK

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdürrahim Albayrak, Japon gazetecileri konuk etti.

Albayrak, Nagatamo'nun durumunu soran gazetecilere, "Nagatamo, çok iyi bir profesyonel. Kendisinden memnunuz. Seneye de takımda olması için gerekenler yapılacak" yanıtını verdi.

NAGATOMO BURADA HUZURLU

Uzun süredir İstanbul'da bulunan ve Galatasaray'ın sol beki Nagatomo'nun maçlarını yakın takibe alan Japonlar, Albayrak'a Nagatomo'nun Galatasaray'a gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını, oyuncunun da burada çok huzurlu olduğunu belirttiler.