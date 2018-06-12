Galatasaray'a Nagatomo transferinde rakip çıktı

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Galatasaray'da başarılı bir dönem geçiren ve sarı-kırmızılıların tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Yuto Nagatomo için sürpriz bir talip daha çıktı.

REAL BETİS İSTİYOR

İtalyan ve İspanyol basını, Abdurrahim Albayrak'ın bizzat İtalya'ya giderek istediği Japon oyuncu için La Liga ekiplerinden Betis'in de devreye girdiğini yazdı.

Geçtiğimiz yaz da Betis'in tecrübeli sol bek için girişimlerde bulunduğu, ancak başarılı olamadığı da kaydedildi.

G.SARAY İNDİRİM İNTER 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın 2,5 milyon euroluk teklifine karşılık İspanyol ekibinin 3,5 milyon euro ile Inter'in kapısını çaldığı fakat İtalyanların 5 milyon euro bonserviste direttiği vurgulandı.

31 yaşındaki oyuncunun transferinin, Dünya Kupası'nın ardından netlik kazanması bekleniyor.