Galatasaray'a Nijeryalı stoper

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.

250 BİN DOLARA ALINDI

Devre arasında Maicon, Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın yerine Marcao ve Luyindama'yı transfer eden sarı-kırmızılılar, savunmaya bir takviye daha yaptı.

Yeni sezonda kariyerli oyuncuların yanı sıra genç ve potansiyelli futbolcuları da kadroya katacaklarını ifade eden Terim, ilk transferini gerçekleştirdi.

Galatasaray, Nijerya'nın Enyaba Aba Kulübü'nde forma giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Ozornwafor'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için 250 bin dolar ödeyecek.

Ozornwafor, Nijerya U20 Milli Takımı'yla 23 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek U20 Dünya Kupası'nda forma giyecek.