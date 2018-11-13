Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi

Milli takımların maçları için verilecek ara, sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'a ilaç gibi gelecek.

Sarı-kırmızılılarda Fernando ve Nagatomo, Atiker Konyaspor ile oynanacak olan maça kadar hazır hale gelecekleri belirtildi.

Özellikle Fernando'nun dönmesini dörtle gözle bekleyen teknik kadronun, yaşanan gelişmelerden son derece mutlu olduğu belirtildi.

Tedavi sürecinin sona ermesinden ardından kondisyon antrenmanlarına başlayan Brezilyalı futbolcunun dönmesiyle birlikte orta alanda eli rahatlayacak olan Fatih Terim, Nagatomo konusundaki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Japon futbolcunun oynayıp oynamayacağı konusunda ise teknik kadro riskten kaçınıyor. Bu konudaki inisiyatifin futbolcuya bırakılacağı belirtildi.

TEK EKSİK EMRE AKBABA

Bir diğer sorunlu isim Eren Derdiyok'un ise ağrılarının kalmadığı ve uygun görülmesi durumunda sahaya çıkabileceği belirtildi. Böylece sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba dışındaki isimler, milli aradan sonraki ilk lig maçına kadar hazır olacak.

Emre Akbaba'nın da yaklaşık 1 ay sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe derbisi öncesi Onyekuru, Fernando, Feghouli, Serdar Aziz, Nagatomo, Belhanda, Emre Akbaba ve Eren Derdiyok'un sakatlıkları bulunuyordu.