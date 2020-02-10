Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi

Galatasaray Kulübü, sakat futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core, denge ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada tam süre alan futbolcuların, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Diğer oyuncuların interval koşuyla sürdürdüğü idmanın devam eden bölümünde, 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandığı ifade edildi. Ana bölümünde 6'ye 6 çift kale oyun oynanan idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

FALCAO'NUN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao'nun, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı bildirildi.

SARACCHİ'DE CİDDİ BİR SORUN YOK

Öte yandan Kasımpaşa maçının hemen başında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin yapılan tetkiklerinde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı ve oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.