Galatasaray'da 1 çalışanda koronavirüs tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ligleri açma kararında ısrarlı olmasına rağmen, kulüplerde yeni koronavirüs vakaları çıkmaya devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Erzurumspor'da ortaya çıkan koronavirüs vakalarına Galatasaray da eklendi.

"BİR PERSONELDE KORONAVİRÜS ÇIKTI"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan koronavirüs PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir.''