Galatasaray'da 1 yabancı kadro dışı kalacak

Transfer döneminin son gününde Falcao, Lemina ve Andone'yi kadrosuna katan Galatasaray'da yabancı oyuncu sayısı 15'e çıktı.

Kural gereği en fazla 14 yabancı oyuncuya lisans çıkartabilecek olan sarı-kırmızılı ekipte, 1 isim dışarıda kalacak. Bu kritik karar ise deneyimli teknik adam Fatih Terim tarafından verilecek.

GİTMEYE EN YAKIN ADAY LİNNES

Linnes için Kasımpaşa ile görüşen Galatasaray, mavi-beyazlı ekiple anlaşamadı ve Norveçli futbolcu takımda kaldı. Transferi gerçekleşmeyen deneyimli sağ bek liste dışı kalmaya en yakın isim olarak lanse ediliyor.

Zayıf bir ihtimal olsa da Donk'un da kadroya alınmama dıurumu bulunuyor. Ancak Hollandalı oyuncuyu Marcao ve Luyindama'nın savunmadaki alternatifi olarak gören Terim, Linnes'i göndermeye daha sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın kadro dışı bırakacağı futbolcu, transfer dönemi devam eden Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Arap ülkelerine gidebilir.

Fatih Terim'in kararıyla önümüzdeki günlerde Linnes veya Donk'tan biri TFF'ye bildirilecek kadroda yer almayacak.