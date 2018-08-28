Galatasaray 2 forvet alacak

Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İkinci Başkan Albayrak, Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Albayrak, "Modesta kesinlikle olmayacak" dedi.

GALATASARAY'DA GÜNDEM FORVET

Takımın ilerleyen günlerde daha iyi olacağını ifade eden Albayrak, taraftarlara verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan İkinci Başkan, "Riske girecek durumumuz yok. Modesta kesinlikle olmayacak. Bizde petrol kuyusu yok. O transferden vazgeçtik." ifadelerini kullandı.

"Belki de 2 forvet alacağız." diyen Albayrak, "Transfer bitmedi. Fatih Terim hocamızın sürprizleri bitmez. Ne zaman ne olacağı da belli olmaz." şeklinde konuştu.

"Forvetlerden biri yerli mi olacak?" şeklindeki soru üzerine ise "hayır" yanıtını verdi.