Galatasaray'da 2 futbolcu kadroya alınmadı

Galatasaray'da Antalya kampının kadrosuna alınmayan isimler netleşiyor. Teknik direktör Fatih Terim, uzun yıllardır takıma adapte olamayan futbolcuları gönderiyor.

EMRAH VE TARIK ÇAMDAL KADROYA ALINMADI

Göreve geldiğinde bütün futbolcuları görmek istediği için antrenmanlara çıkaran Fatih Terim, Antalya kampı öncesi kadroyu daralttı. Hollandalı De Jong'un sözleşmesi feshedilirken, yabancı kontenjanından dolayı Latovlevici'nin de gönderilmesini istedi.

Tecrübeli teknik adam Antalya kampına götüreceği kadroyu şekillendirirken Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'dan kendilerine kulüp bulmalarını istedi. İki oyuncuyu kadroya almayan Terim, Carrasso ve Donk için son kararını kamp sonrası verecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor;