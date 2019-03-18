1 Galatasaray'da 2 isim cezalı 4 futbolcu sınırda Bursaspor karşılaşmasında sarı kart gören Luyindama ve Ndiaye Malatya maçında cezalı duruma düşerken, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Sarı-kırmızılı ekipte ceza sınırında 4 isim daha bulunuyor.

2 Güntekin Onay: Ofsayt çizgisini biz çekmiyoruz Bursaspor'un Twitter hesabından beIN Sports'u etiketleyerek ofsayt isyanında bulunması Güntekin Onay'ı kızdırdı. Onay, "500 kere söyledik, çizgiyi biz değil TFF'nin VAR odası çekiyor" dedi.

3 Yılmaz Vural: TFF başkanlığına hazırım Teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için göreve hazır olduğunu söyledi.

4 Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcular Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, 3 büyüklerin savaş sırasında şehit düşen futbolcularını bir kez daha hatırlayalım...

5 Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum Lyon Havalimanı’ndaki bekleme salonunda uyuya kalan Ahmet Ağaoğlu, sosyal medyada çok konuşulan o fotoğraf hakkında açıklamalarda bulundu.

6 Messi yıldızlaştı Barça 4 attı Barcelona'nın deplasmanda Real Betis'i 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan Messi, birbirinden güzel goller atarak bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

7 Feghouli, Bursaspor'a yine nefis bir gol attı Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Bursaspor'u 3-2 yenerken galibiyet golü Feghouli'den geldi. Cezayirli yıldız geçen yıl da Bursaspor'a aynı güzellikte bir gol atmıştı.

8 Bursaspor'dan VAR isyanı Galatasaray'ın attığı 3. golden önce Onyekuru'nun pozisyonunun ofsayt olduğunu belirten Bursaspor Kulübü, çizginin top ayaktan çıkmadan önce çekildiğini söyledi.

9 Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Sezon sonuna kadar kazanırsak, nereye geleceğimizi herkes çok iyi biliyor."dedi