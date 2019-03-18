Galatasaray'da 2 isim cezalı 4 futbolcu sınırda

Galatasaray, Bursaspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılı takımda dünkü maçta Luyindama, Ndiaye, Linnes, Emre Taşdemir, Onyekuru, Marcao ve Belhanda sarı kart gördü.
LUYİNDAMA VE NDİAYE DERBİDE SAHADA
Galatasaray'da savunmanın önemli ismi Luyindama ile orta sahada çalışkanlığıyla takıma büyük katkı veren Ndiaye, gördükleri sarı kartların ardından Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
İki isim Fenerbahçe derbisinde ise forma giyebilecek.
DERBİ ÖNCESİ 4 FUTBOLCU SINIRDA
Sarı-kırmızılı takımın Malatyaspor'la oynayacağı lig maçında ise 4 futbolcu sarı kart görmeleri halinde Kadıköy deplasmanında olamayacak.
3 sarı kartı bulunan Marcao, Linnes, Emre Taşdemir ve Onyekuru ceza sınırında. Bu 4 oyuncudan herhangi biri kart görmeleri durumunda 28. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.