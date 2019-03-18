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Galatasaray'da 2 isim cezalı 4 futbolcu sınırda

Bursaspor karşılaşmasında sarı kart gören Luyindama ve Ndiaye Malatya maçında cezalı duruma düşerken, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Sarı-kırmızılı ekipte ceza sınırında 4 isim daha bulunuyor.

Galatasaray'da 2 isim cezalı 4 futbolcu sınırda
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Galatasaray, Bursaspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılı takımda dünkü maçta Luyindama, Ndiaye, Linnes, Emre Taşdemir, Onyekuru, Marcao ve Belhanda sarı kart gördü.

LUYİNDAMA VE NDİAYE DERBİDE SAHADA

Galatasaray'da savunmanın önemli ismi Luyindama ile orta sahada çalışkanlığıyla takıma büyük katkı veren Ndiaye, gördükleri sarı kartların ardından Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

İki isim Fenerbahçe derbisinde ise forma giyebilecek.

DERBİ ÖNCESİ 4 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımın Malatyaspor'la oynayacağı lig maçında ise 4 futbolcu sarı kart görmeleri halinde Kadıköy deplasmanında olamayacak.

3 sarı kartı bulunan Marcao, Linnes, Emre Taşdemir ve Onyekuru ceza sınırında. Bu 4 oyuncudan herhangi biri kart görmeleri durumunda 28. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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