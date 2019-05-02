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Galatasaray'da 2 yabancı derbiyi tribünden izleyecek

Kadrosunda 14 yabancı bulunan Galatasaray'da kurallar gereği 2 futbolcu derbiyi tribünden izleyecek. Fatih Terim'in, Fernando, Donk ve Mariano arasında tercih yapması bekleniyor.

Galatasaray'da 2 yabancı derbiyi tribünden izleyecek
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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sezonun en kritik maçı olarak görülen karşılaşma öncesi yabancı kontenjanı kuralı teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

Kadrodaki 14 yabancının ikisini tribüne göndermek zorunda olan tercübeli teknik adam, 3 isim üzerinde duruyor.

Kayserispor maçında sakatlanan, bu yüzden Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Marcao'nun tamamen iyileştiği ve ilk 11'e döneceği belirtildi. Ayrıca Mariano'nun geçtiğimiz haftadaki performansını beğenmeyen Terim'in Linnes'i sağ beke çekeceği öğrenildi.

TERİM KARARSIZ

Bu durumda ise Donk, Fernando ve Mariano'dan 2'si derbiyi tribünden izlemek zorunda kalacak. Mariano'nun tribüne çıkması kesin gözüyle bakılırken, 65 yaşındaki teknik adamın Donk ile Fernando arasında henüz bir tercih yapmadığı öğrenildi.

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