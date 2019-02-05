Galatasaray'da 2 yabancı tribüne çıkacak

Devre arası transfer döneminde Diagne, Mitroglou, Luyindama ve Marcao gibi yabancı futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da kontenjan sıkıntısı yaşanıyor.

Maicon'un takımdan ayrılmasıyla yabancı sayısı 14'e düşen sarı-kırmızılılarda kurallar gereği 2 futbolcu tribüne çıkmak zorunda.

EN BÜYÜK ADAYLAR DONK VE MARİANO

Yabancı futbolcular arasında tribüne çıkması en muhtemel iki isim Donk ve Mariano. Linnes'in defansif yönünü Mariano'dan daha iyi bulan Fatih Terim'in zorlu maçlarda tercihini Norveçli futbolcudan yana kullanacağı öğrenildi.

GALATASARAY'IN YABANCILARI



-Badou Ndiaye

-Mitroglou

-Onyekuru

-Diagne

-Fernando

-Feghouli

-Muslera

-Belhanda

-Nagatomo

-Linnes

-Mariano

-Marcao

-Donk

-Luyindama