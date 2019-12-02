Galatasaray'da 3 futbolcu sakatlandı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı takımda Lemina, Feghouli ve Marcao da sakatlandı.

LEMİNA VE FEGHOULİ DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 32. dakikasında kendini yere bırakan Lemina'nın, daha önce yaşadığı sakatlığın nüksettiği öğrenildi. Gabonlu oyuncu, ilk yarı sonunda yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Adelesinde çekme olan Cezayirli yıldız Feghouli de maça devam edemedi ve ikinci yarının başında oyundan alındı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Lemina'yı sakatlığının uzun sürmesinden endişelendiği için erken çıkardığını belirterek, "Lemina'nın çıkmasını hiç istememiştim. Bazen öyle bir şey oluyor ki birkaç aylık sakatlığı, 1 haftaya indirebiliyorsunuz. O yüzden çıkardım. O da özür diledi, çok oynamak istedi. Özür dilemesine de gerek yok, ben onu anlıyorum." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, Feghouli hakkında ise şöyle konuştu: "Feghouli için sakatlığı normal karşılarım. 1 sezon yıpranmış, hemen 1 hafta sonra Afrika Şampiyonası'na gitmiş, orada sonuna kadar kalmış bir oyuncu. Ondan sonra pek fazla izin verememişiz. Feghouli'den ocak ayına kadar sakatlık bekliyordum o da oldu."

MARCAO MAÇ SONU SEKEREK KENARA GELDİ

Öte yandan karşılaşmada ters bir şekilde yere düşen Marcao'nun, maçın ardından sekerek soyunma odasına gittiği görüldü.

Brezilyalı oyuncunun ciddi bir sakatlığı olmadığı ifade edilirken, son durumu bugün belli olacak.