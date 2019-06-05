Galatasaray'da 3 futbolcuya teklif yağıyor

Transfer için kaynak yaratmak isteyen Galatasaray yönetimi, futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Sezonu 30 golle kapatmasına rağmen Galatasaray'daki performansı yetersiz bulunan Daigne'ye Suudi Arabistan takımlarının ciddi ilgisi bulunuyor.

ARAPLAR DİAGNE'Yİ İSTİYOR

8 ila 10 milyon euro arasında değişen teklifler alan sarı-kırmızılı yönetimin 13 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

NAGATOMO 5 MİLYON EUROYA SATILABİLİR

Galatasaray'ın başarılı sol beki Nagatomo için de bir Tayland takımının, sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldığı belirtildi.

Cimbom'un 32 yaşındaki Japon futbolcu için 5 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği, Tayland temsilcisinin kabul etmesi halinde, transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

BELHANDA 10 MİLYON EUROYA SATILABİLİR

Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının Belhanda'ya olan ilgisi devam ediyor. Daha önce 10 milyon euro öneren Arapların yeni bir teklif sunacağı ifade edildi.

Teklifleri değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi, yeni sezon başlamadan bu 3 futbolcuyla da yollarını ayırabilir.