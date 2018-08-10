Galatasaray'da 3 isim kesik yedi

Cumartesi günü sezonun ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.

Türk futbolcular arasında bonservisine en çok para ödenen isim hala Arda Turan. Yıldız futbolcuyu Cenk Tosun takip ediyor.

Fatih Terim, Şenol Güneş gibi yaşı 60'ın üzerinde olan teknik direktörler, giydikleri kıyafetlerle futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 13 milyon euroluk (90 milyon TL) bir teklifte bulundu.

1 Beşiktaş Kulübü: Çimlerimiz hastalığa yakalandı Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın bozulan zeminiyle ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Shakira konseriyle alakasının olmadığını, çimlerin hastalığa yakalandığını duyurdu.

2 Ersun Yanal alacaklarını peşin istiyor Ersun Yanal ve Aykut Demir'e toplamda 19 milyon TL ödemek zorunda olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. İki isim de parayı peşin istediklerini kulübe iletti.

3 Cocu'nun Bursaspor maçı 11'i Cumartesi günü sezonun ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.

4 Gomis: Hata yaptım özür dilerim Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştiren Bafetimbi Gomis, zam talebinde bulunarak profesyonelce davranmadığını itiraf etti.

5 Altınordu Başkanı: Ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'ye transfer olması hakkında konuştu. Özkan, "Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz" dedi.

6 İslam Slimani, İstanbul'a geliyor Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen İslam Slimani, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor.

7 Teknik direktörlerin ilginç tarzları Fatih Terim, Şenol Güneş gibi yaşı 60'ın üzerinde olan teknik direktörler, giydikleri kıyafetlerle futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

8 Vida'ya La Liga'dan teklif geldi İngiltere'de transfer döneminin kapanmasının ardından Premier Lig'de oynama şansı kalmayan Vida'ya La Liga'dan teklif geldi. Sevilla, siyah-beyazlılara 12 milyon euro önerdi.

9 Villarreal Cazorla'yı sihirbazla tanıttı Santi Cazorla'yı renklerine bağlayan Villarreal, yıldız futbolcunun tanıtımını daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde yaptı.