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Galatasaray'da 3 isim kesik yedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Kupa maçında sahada varlık gösteremeyen Gomis, Belhanda ve Feghouli'ye ilk 11'de görev vermedi.

Galatasaray'da 3 isim kesik yedi
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Son şampiyon Galatasaray,  Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu Ankara deplasmanında açıyor.

Sarı-kırmızılıların Ankaragücü ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'inde takımın yıldız isimleri yer almadı.

TERİM KADRODA DEĞİŞİME GİTTİ

İlk resmi mücadelesini Süper Kupa'da Akhisarspor'a karşı oynayan Galatasaray, kupayı rakibine kaptırmıştı. Teknik direktör Fatih Terim, alınan bu mağlubiyetin ardından kadroda değişime gitti.

GOMİS, BELHANDA VE FEGHOULİ KESİK YEDİ

Deneyimli teknik adam, Akhisar karşısında kötü performans ortaya koyan Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi Süper Lig'in ilk mücadelesinde yedek kulübesine çekti.

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