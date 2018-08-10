Galatasaray'da 3 isim kesik yedi

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu Ankara deplasmanında açıyor.
Sarı-kırmızılıların Ankaragücü ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'inde takımın yıldız isimleri yer almadı.
TERİM KADRODA DEĞİŞİME GİTTİ
İlk resmi mücadelesini Süper Kupa'da Akhisarspor'a karşı oynayan Galatasaray, kupayı rakibine kaptırmıştı. Teknik direktör Fatih Terim, alınan bu mağlubiyetin ardından kadroda değişime gitti.
GOMİS, BELHANDA VE FEGHOULİ KESİK YEDİ
Deneyimli teknik adam, Akhisar karşısında kötü performans ortaya koyan Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi Süper Lig'in ilk mücadelesinde yedek kulübesine çekti.