Galatasaray'da 3 transfer yolda

Galatasaray'da transfer harekatı başladı...

Ozan Kabak'ı 12 milyon euroya Stuttgart'a, Rodrigues'i ise 8.7 milyon euroya Al İttihad takımına satan Galatasaray yönetimi, giden futbolcuların yerlerini doldurmaya hazırlanıyor.

SEMİH'LE ANLAŞILDI

Eski futbolcusu Semih Kaya'yı kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, böylece Ozan'ın boşluğunu doldurmuş olacak. Sparta Prag'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşan Cimbom'un, transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

HEM ALAN HEM TETTEH

Forvet bölgesine ise 2 transfer yapacak olan Galatasaray'da ilk hedef Alan.

Şu anda Guangzhou Evergrande kampında bulunan golcü futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcuyu 22 Ocak'ya İstanbul'a getireceği belirtildi.

Aslan'ın bir diğer transferi ise Sparta Prag'da oynayan Tetteh olacak. Çek ekibine 8 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanan yönetimin 3 futbolcuyu da kısa süre içerisinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.