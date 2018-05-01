Galatasaray'da 4 imza

Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 4 oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

DENAYER VE NAGATOMO ALINACAK

Sarı-kırmızılı ekip sezon başında Manchester City'den kiralanan ve son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduran Denayer'i takımda tutmak için çalışmalara başladı.

Bonservisi alınacak bir diğer isim ise devre arasında İnter'den alınan ve büyük katkı sağlayan Nagatomo. Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim de Japon futbolcuyla gelecek yıl da çalışmak istediklerini ifade etmişti.

DONK VE SİNAN SÖZLEŞMEYİ KAPTI

Tudor döneminde hiç forma şansı bulamayan Donk, Terim'in gelişi ve Ndiaye'nin takımdan ayrılışını çok iyi değerlendirdi. Tecrübeli hocanın verdiği şansı kullanan Donk, son haftalarda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Donk'a yeni teklif yapılacak.

Sarı-kırmızılıları taşıyan bir başka isim de Sinan Gümüş oldu bu sene. Özellikle Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında attığı gollerle ön plana çıkan Sinan sözleşmesi 2019'da bitiyor. Terim'in isteği doğrultusunda Sinan Gümüş'ün maaşında iyileştirme yapılıp sözleşmesi uzatılacak.