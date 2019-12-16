Galatasaray'da 5 oyuncu Tuzlaspor kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanacak mücadelenin kadrosu belli olurken, Fatih Terim 5 ismi kadroya alınmadı.
TEDBİR AMAÇLI KADROYA ALINMADILAR
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamaya göre, Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'da daha önce de Steven Nzonzi kadro dışı kalmıştı.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda evinde 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında 17 Aralık Salı günü 20:45'te Tuzlaspor'a konuk olacak.