Spor Toto Süper Ligi'nin 2018/2019 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, düzenlenen törenle kupasını alacak.
Büyük bir coşku içerisinde şapiynluğu kutlayan Galatasaray camiası, en büyük organizasyonu Türk Telekom Stadyumu'nda hazırladı.
Galatasaray'da 5. yıldız hazırlığı VİDEO
5. YILDIZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Kupa Galası düzenleyen Galatasaray'da, taraftarlar stadyumu hınca hınç doldur. Kutlama töreninde ise platformda yer alan yıldzılar dikkat çekti.
Türkiye'de tek 4 yıldızı olan Galatasaray'da yönetim saha ortasına kurulan platforma 5. yıldızı da koydurdu. 22. şampiyonluğu ile 5. yıldıza doğru ileryen sarı-kırmızılılar, yer alan 5. yıldızın da bir kısmını doldurdu.