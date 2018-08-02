Galatasaray'da 7 numara Rodrigues'in

2016-17 sezonunda Galatasaray'a transfer olan ve geçen sezon oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Garry Rodrigues'in yeni sezonda giyeceği forma numarası belli oldu.
7 NUMARA ARTIK ONUN
Yeşil Burun Adalı yıldız, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 7 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
Geçen sezon performansını oldukça yukarılara taşıyan ve özellikle Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte çıtayı çok yükselten Garry, 33 maçta 9 gol 10 asist üretmiş ve Galatasaray'ın kazandığı 21. şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.