1 Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı rakip arıyor Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olmadığı liglerde iki yıldır şampiyon oluyor.

2 Galatasaray'da Aboubakar sesleri Diagne'yi Araplara satmaya hazırlanan Galatasaray'da hedef, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Portolu Aboubakar.

3 Sinan Bolat Beşiktaş'a önerildi Karius'a yedek bir kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler tarafından Sinan Bolat önerildi. A Milli Takım'a da çağrılan 30 yaşındaki kaleci daha önce G.Saray'da da oynamıştı.

4 Ali Koç'un transfer listesi Ali Koç'un dün yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertli taraftarları heyecan bastı. Max Kruse ve Kolarov gibi yıldızların da yer aldığı o transfer listesi ortaya çıktı.

5 Yanlışlıkla atılan nefis gol Pahang ile Perak arasında oynanan Malezya Kupası maçında orta sahadan muazzam bir gol atıldı

6 Rodallega Denizlispor’da Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile her konuda anlaştı.

7 Quaresma'nın pembe takım elbisesi Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma pembe takım elbisesiyle kameralara poz verdi.

8 Voleybol'da Milliler Avrupa şampiyonu oldu A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus’u 3-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

9 Galatasaraylı Diagne, Suudi Arabistan yolcusu Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan ekibine transferinde sona gelindi.