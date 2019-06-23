Galatasaray'da Aboubakar sesleri

Galatasaray'da taraftarların en çok merak ettiği konu yeni alınacak golcü futbolcu...
Diagne ve Mitroglou'dan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, forvet arayışlarını sürdürüyor.
Senegalli futbolcu Diagne'yi Araplara satmaya hazırlanan Cimbom'un hedefinde ise Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar var.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon çapraz bağları koptuğu için Portekiz ekibinde fazla forma şans bulamayan Kamerunlu futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Terim'ın ısrarlı isteği üzerine harekete geçen yönetici Abdurrahim Albayrak'ın bu transferle bizzat kendisinin ilgileneceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki oyuncunun kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak konusu.