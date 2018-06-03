Galatasaray'da as oyuncular gözden çıkarıldı

Galatasaray’da bu yaz çok sıcak geçecek...

21. şampiyonluğuna ulaşan Cim-Bom’da bir taraftan gelecek oyuncular için heyecanlı bekleyişe geçilirken, diğer taraftan da kadrodaki mevcut isimler için izlenecek yok merak ediliyordu.

Bu noktada çok radikal kararlar alındı. Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Maicon, Belhanda ve Feghouli’yi satacak.

PERFORMANSLARI TATMİN ETMEDİ

Milliyet'in haberine göre; Maicon ve Belhanda'yı yetersiz bulan yönetim, Feghouli konusunda ise istikrarsızlıktan yakınıyor.

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, gelebilecek teklifleri değerlendirme kararı alındı.

MALİYETLERİ DE ÇOK YÜKSEK

Galatasaray’ın 7 milyon euro bonservisle Sao Paulo’dan transfer ettiği Maicon’nun 3 sene daha sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper yıllık net 2.2 milyon euro kazanıyor

.Sarı-kırmızılıların Dinamo Kiev’den 8 milyon euroya transfer ettiği Belhanda’nın da aynı şekilde 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki Faslı oyuncu yıllık 3 milyon 350 bin euro ödeniyor.

Galatasaray’ın geçen yaz 4 milyon 250 bin euro karşılığında West Ham United’dan aldığı Feghouli’nin ise 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu yıllık net 3 milyon 850 bin euro alıyor.