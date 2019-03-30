VAR nedir, nasıl çalışır?

1 Beşiktaş'ta 4 isimle yollar ayrılıyor Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon Roco, Mirin, Adriano ve Larin'i kadroda tutmayı düşünmüyor. Yönetici Umut Güner, 4 ayrı ülkeden 4 kulüple görüşme halinde.

2 Fenerbahçe'den Juan Mata girişimi Fenerbahçe, sezon sonunda Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata'nın peşine düştü. İspanyol yıldızın Soldado'yu arayarak kulüp hakkında bilgi istediği öğrenildi.

3 Eintracht Frankfurt Karius'u istiyor Olympiakos'un ardından Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı da Karius'un peşine düştü. Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Alman kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

4 Galatasaray'da Babel sesleri Geçtiğimiz günlerde İstanbul fotoğrafı paylaşan Ryan Babel'in Galatasaray'la el sıkıştığı ortaya çıktı.

5 Galatasaray'da hedef Manuel Fernandes Daha önce Fernandes'i mali şartlar nedeniyle transfer edemediklerini açıklayan Mustafa Cengiz'in, Lokomotiv Moskova ile yollarını ayıracak olan Portekizli yıldızla bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

6 Ali Koç: Aziz Yıldırım kampanyaya katılır mı bilemem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FFP kriterlerine uymak için başlatılan 'FENER OL' kampanyası hakkında konuştu. Koç, Aziz Yıldırım'la ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

7 Nawaf Al Sabhi'den muhteşem gol Arabistan Ligi ekiplerinden Al Feiha forması giyen Nawaf Al Sabhi'nin attığı gol yıllar önce Galatasaray'da top koşturan Hagi'nin Monaco'ya attığı golü hatırlattı.

8 Futbol menajerlerine en çok parayı Fenerbahçe verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin futbol menajerlerine 4.434.018.08 milyon euro + 170 bin dolar + 1.739.540 TL harcadığını açıkladı. Menajerlere en çok parayı Fenerbahçe verdi.

9 Lionel Messi: Yalanlar yüzünden acı çekiyoruz Arjantin Milli Takımı'nın Kaptanı Lionel Messi, kendisine yapılan eleştirilere çok sert cevap verdi.