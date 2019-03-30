Galatasaray'da Babel sesleri

Devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Fulham takımına 6 aylığına transfer olan Ryan Babel, tekrar Türkiye'ye dönüyor.
Sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Hollandalı yıldızın Galatasaray'la prensipte anlaştığı ortaya çıktı.
Babel'in Cimbom'dan yıllık 2.4 milyon euro maaş alacağı belirtildi.
İSTANBUL FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde İstanbul fotoğrafı paylaşarak Türkiye'yi özlediğini açıkça dile getiren 32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.