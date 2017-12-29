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Galatasaray'da başkan adayları belli oldu

Galatasaray'da 20 Ocak 2018'de yapılacak olan seçimde Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek başkanlık için yarışacak.

Galatasaray'da başkan adayları belli oldu
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18 Aralık'ya olağanüstü seçim kararı alan Dursun Özbek, o günden bu yana çalışmalarını sürdürmüş ve yeni yönetimini kurmuştu.

Özbek 20 Ocak 2018'de yapılacak olan seçimde, Mustafa Cengiz ile başkanlık için yarışacak.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Dursun Özbek'in yönetim listesi: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ

Mustafa Cengiz'in yönetim listesi: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

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