Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut'un seçim listesi belli oldu. 04.05.2018 - 17:53