Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

Galatasaray'da başkanlık seçimine girecek olan adaylar seçim listelerini belirledi.
Eski başkan Dursun Özbek ve şu anki başkan Mustafa Cengiz yeniden aday olduklarını açıkladı. Başkanlık için 4 aday yarışacak.
LİSTELER BELLİ OLDU
Adayların seçim listeleri şu şekilde:
Dursun Özbek'in seçim listesi;
Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, M. İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, H. Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil, Cenk Eyüboğlu, M. Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.
Mustafa Cengiz'in seçim listesi;
Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kancal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru
Ali Fatinoğlu'nun seçim listesi;
Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Av. Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuoğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı, Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.
Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin, Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.