Galatasaray'da Belhanda 11'e dönüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek.

TERİM BELHANDA'YI ÖZEL OLARAK HAZIRLIYOR

Fatih Terim, Belhanda'yı Antalyaspor maçına özel olarak hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, Faslı oyuncu ile sık sık görüşerek saha içinde ondan beklentilerini anlatıyor.

Sivasspor karşılaşmasında oyuna girdikten sonra özellikle hücumda etkin olan, Konyaspor maçında da başarılı bir performans ortaya koyan Belhanda ilk 11'e dönüyor. Terim, oyuncusuyla yaptığı toplantılarda, atak organizasyonlarında topu daha çok istemesi gerektiğini anlatırken, rakip sahadaki hücum preste de Belhanda'nın aktif rol oynamasının zorunlu olduğunu aktardı.

MUSLERA'NIN YERİNE CARRASSO

Galatasaray'da sarı kart cezalısı kaleci Fernando Muslera, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in, bu sezon ilk kez lig maçında görev alamayacak Muslera'nın yerine Cedric Carrasso'ya kaleyi emanet edecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jason Denayer ile Fernando Reges de Antalyaspor karşısında görev yapamayacak