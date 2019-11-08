Galatasaray'da Belhanda şoku

Real Madrid karşısında alınan 6-0'lık şok skorun ardından Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol ile karşılaşacak olan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Sarı-kırmıızlılarda son dönemde taraftarların gözünden düşen Younes Belhanda, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve Faslı oyuncu Gaziantep'ten İstanbul'a döndü.
"BELHANDA İSTANBUL'A DÖNDÜ"
Galatasaray'ın açıklamasında, "Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü." ifadeleri yer aldı.
Gaziantep - Galatasaray mücadelesi, 9 Kasım 20:00'da başlayacak.