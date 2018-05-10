Galatasaray'da Burak Elmas istifa etti

1 Göksel Gümüşdağ: Arda'ya verilen ceza haksızlık Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezanın haksız olduğunu ve Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini ifade etti.

2 Akhisarspor-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu Fenerbahçe, Türkiye Kupası final mücadelesinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

3 Rıdvan Dilmen: Arda'ya intikam duygusuyla ceza verdiler TFF'nin Arda Turan'a verdiği 16 maçlık cezayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Bu karar intikam duygusuyla alınmıştır" dedi.

4 Arda Turan'a ağır ceza Başakşehir-Sivasspor maçında hakemi ittiği için kırmızı kart gören Arda Turan'a 16 maç ceza verildi.

5 Arda'ya verilen ceza Engin Baytar'a bile verilmemişti PDFK, Başakşehir-Sivasspor maçında hakemi iten Arda Turan'a 16 maç ceza verdi. PFDK'nın bu tarihi kararı tartışmalara neden oldu.

6 Rukiye'den altın madalya Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rukiye Yıldırım, 46 kiloda altın madalya kazandı.

7 G.Saray'da hedef Xherdan Shaqiri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Stoke City'nin yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri'nin transfer edilmesini istedi.

8 F.Bahçe, Elif Elmas'ı kiralıyor Aykut Kocaman, sezon başında Elif Elmas'tan çok ümitli olduğunu ifade etmişti. Ancak tecrübeli hoca, genç oyuncu için gelen tekliflerin kabul edilmesini istedi.

9 Süper Lig'de sezon sonu serbest kalacak isimler Süper Lig ekiplerinde forma giyen önemli futbolcular sezon sonu serbest kalacaklar.